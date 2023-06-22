Дума вводит запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде
17:40 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамены на получение водительских прав и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ в июне 2022 года, Госдума приняла его в первом чтении в ноябре прошлого года. Изменения вносятся в закон «О безопасности дорожного движения». Так, закон предлагается дополнить новой нормой о запрете сдавать экзамен и получать водительское удостоверение лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь или иные психотропные вещества. По действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) лицо считается подвергнутым административном наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, если новые нормы вступят в силу, то в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.
Законопроект также предлагает запретить сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.
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