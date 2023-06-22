0
0
0
НОВОСТИ

Дума вводит запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде

17:40 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, запрещающий сдавать экзамены на получение водительских прав и получать права гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов правительством РФ в июне 2022 года, Госдума приняла его в первом чтении в ноябре прошлого года. Изменения вносятся в закон «О безопасности дорожного движения». Так, закон предлагается дополнить новой нормой о запрете сдавать экзамен и получать водительское удостоверение лицам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения или требования о запрещении водителю употреблять алкоголь или иные психотропные вещества. По действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) лицо считается подвергнутым административном наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, если новые нормы вступят в силу, то в течение срока действия административного наказания граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их.

Законопроект также предлагает запретить сдавать на водительские права и получать их гражданам, лишенным права на управление ТС и не выполнившим условия возврата водительских прав по истечении срока лишения права на управление ТС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 22.06.2023
ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 западного производства — Шойгу
0
91
15:32 22.06.2023
Запад максимально давит на Киев, чтобы он воевал до последнего украинца — Песков
0
97
14:32 22.06.2023
В Харьковской области произошла серия мощных взрывов
0
112
13:32 22.06.2023
В России набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев — Шойгу
0
134
13:05 22.06.2023
ВСУ понесли потери и снизили активность, противник занимается перегруппировкой — Шойгу
0
142
11:00 22.06.2023
В Мелитополе прозвучали взрывы, сработала система ПВО
0
169
09:20 22.06.2023
Войска РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
0
187
09:05 22.06.2023
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма, движение приостановлено — Аксенов
0
190
09:00 22.06.2023
ВСУ обстреляли мосты на административной границе Херсонской области и Крымом — Сальдо
0
190
16:32 21.06.2023
Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан — Путин
0
384

Возврат к списку