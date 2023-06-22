В зоне поиска пропавшего батискафа «Титан» найдены неопознанные обломки

19:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зона с неопознанными обломками была обнаружена в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» в водах Атлантического океана недалеко от места гибели «Титаника», сообщило в четверг в Twitter северо-восточное подразделение Береговой охраны США.

«Область с обломками была обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата в зоне поиска близ „Титаника“. Эксперты совместно с объединенным командованием [операцией] изучают данную информацию», — говорится в сообщении.