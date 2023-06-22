Президент Украины отстранил от должности посла в Белоруссии, не назначив преемника

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима, не назначив преемника. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа, датированного 22 июня. Указ о назначении нового посла в Белоруссии пока опубликован не был.