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Президент Украины отстранил от должности посла в Белоруссии, не назначив преемника

20:40 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима, не назначив преемника. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа, датированного 22 июня. Указ о назначении нового посла в Белоруссии пока опубликован не был.

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