Президент Украины отстранил от должности посла в Белоруссии, не назначив преемника
20:40 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», — говорится в тексте указа, датированного 22 июня. Указ о назначении нового посла в Белоруссии пока опубликован не был.
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