Компания OceanGate Expeditions считает экипаж батискафа «Титан» погибшим

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находившиеся на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» пять человек, скорее всего, погибли. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании OceanGate Expeditions («Оушн гейт экспидишнз»).

«Мы в настоящий момент считаем, что наш исполнительный директор Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении.

«Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите мирового океана», — добавили в компании.