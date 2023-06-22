Америка хочет создать в Индии базу по ремонту своих боевых кораблей и самолетов
22:30 22.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цель тут заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для Соединенных Штатов и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов. И мы намерены поддержать Индию в создании инфраструктуры для ремонта и обслуживания самолетов и кораблей», — заявил официальный представитель Пентагона.
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