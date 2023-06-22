Америка хочет создать в Индии базу по ремонту своих боевых кораблей и самолетов

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, комментируя новые договоренности по военно-техническому сотрудничеству между Вашингтоном и Нью-Дели.

«Цель тут заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для Соединенных Штатов и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов. И мы намерены поддержать Индию в создании инфраструктуры для ремонта и обслуживания самолетов и кораблей», — заявил официальный представитель Пентагона.