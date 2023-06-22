Обломки батискафа «Титан» найдены на дне примерно в полукилометре от «Титаника»

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные в четверг обломки относятся к пропавшему в водах Атлантического океана батискафу «Титан», их анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

«Сегодня утром беспилотный подводный аппарат, запущенный с судна Horizon Arctic, обнаружил хвостовую обшивку „Титана“ примерно в 1 600 футах (487 метров — прим. ТАСС) от „Титаника“ на морском дне. Впоследствии были найдены дополнительные обломки. В ходе консультации с экспертами объединенного командования [операцией] был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», — сообщил он.