ПВО сбила беспилотник над Курском

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над Курском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу», — написал Старовойт.

Он также обратился к жителям с просьбой в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112.