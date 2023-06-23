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НОВОСТИ

ПВО сбила беспилотник над Курском

09:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над Курском. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник. Спасибо военным за работу», — написал Старовойт.

Он также обратился к жителям с просьбой в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112.

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