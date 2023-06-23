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НОВОСТИ

ФСБ пресекла покупку в РФ цезия-137 для применения в зоне СВО с целью обвинить Россию

09:05 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала пятерых граждан, пытавшихся приобрести при координации гражданина Украины 1 кг радиоактивного вещества за 3,5 млн долларов. Его собирались вывезти за рубеж и использовать в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — сообщили в ЦОС.

«Согласно полученным в ходе разработки данным, преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа „цезий-137“ за 3,5 млн долларов с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО, проведения информационно-пропагандистской кампании по дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения», — отметили в ФСБ.

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