Израиль видит уже у своих границ оружие, которое Запад поставлял Украине — Нетаньяху

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у границ Израиля, заявил в опубликованном в четверг интервью газете The Jerusalem Post израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, это одна из причин, по которой еврейское государство воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что израильское вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

Отвечая на вопрос о позиции его правительства в отношении ситуации вокруг Украины, Нетаньяху подчеркнул, что «Израиль находится в особом положении, отличающемся, скажем, от [положения] Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину». «Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — сказал он.

«Во-вторых, — продолжил премьер, — мы также обеспокоены по поводу того, что любые системы [вооружений], которые мы дадим Украине, могут быть использованы против нас, поскольку они могут попасть в иранские руки и использоваться против нас. Кстати говоря, это не теоретическая возможность. Это на деле уже случилось с западными противотанковыми вооружениями, которые мы теперь находим у наших границ. Так что тут мы должны действовать очень осторожно».