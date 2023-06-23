Англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому видят угрозу в СНГ — Совбез РФ
10:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому видят угрозу в укреплении сотрудничества между странами СНГ, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности в пятницу.
«Следует четко понимать: укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несет непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире. Их методы известны и хорошо изучены — давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают», — сказал он.
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