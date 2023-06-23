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Спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ТЯО абсурдны — посол Антонов

10:20 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спекуляции американских сенаторов о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) абсурдны, РФ была и остается ответственной ядерной державой. С таким заявлением выступил в четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подготовленную Сенатом Конгресса США резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО).

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», — убежден он.

«Внесенный на рассмотрение верхней палаты Конгресса двухпартийный проект резолюции как своего рода ответ на „угрозу“, якобы исходящую от российского ТЯО в Белоруссии, — очередное проявление слепой ненависти к нашей стране. Авторам новой инициативы не терпится еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине», — подчеркнул дипломат.

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