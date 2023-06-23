Турецкая компания начнет производить боевые беспилотники на Украине в 2025 году
10:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкая компания Baykar («Байкар») рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci («Акынджи») на Украине в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.
«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО „Авиа венчурс“, идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — приводит его слова в пятницу газета «Ени акит».
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