Турецкая компания начнет производить боевые беспилотники на Украине в 2025 году

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая компания Baykar («Байкар») рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci («Акынджи») на Украине в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО „Авиа венчурс“, идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — приводит его слова в пятницу газета «Ени акит».