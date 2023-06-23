0
0
121
НОВОСТИ

Турецкая компания начнет производить боевые беспилотники на Украине в 2025 году

10:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая компания Baykar («Байкар») рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci («Акынджи») на Украине в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО „Авиа венчурс“, идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — приводит его слова в пятницу газета «Ени акит».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:13 23.06.2023
Сергей Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро
0
19
11:09 23.06.2023
Мэр Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
0
30
11:05 23.06.2023
РФ, несмотря на все происки США, продолжит углублять партнерство с Индией — Рябков
0
45
11:03 23.06.2023
Около 4000 светильников установят в отстойно-ремонтном корпусе электродепо «Аминьевское»
0
43
11:00 23.06.2023
Запад пытается испортить российско-казахстанские отношения — Совбез РФ
0
62
10:20 23.06.2023
Спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ТЯО абсурдны — посол Антонов
0
137
10:05 23.06.2023
Отказа США от британской кандидатуры на пост генсека НАТО возмутил Лондон
0
170
10:00 23.06.2023
Англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому видят угрозу в СНГ — Совбез РФ
0
164
09:42 23.06.2023
Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной причиной решения отправиться в зону СВО
0
189
09:32 23.06.2023
ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после его погружения — WSJ
0
225

Возврат к списку