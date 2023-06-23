Запад пытается испортить российско-казахстанские отношения — Совбез РФ
11:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Запада стремятся оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявил в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности.
«На российско-казахстанские отношения стремятся оказать негативное влияние страны Запада. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — сказал он.
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