Запад пытается испортить российско-казахстанские отношения — Совбез РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада стремятся оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявил в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности.

«На российско-казахстанские отношения стремятся оказать негативное влияние страны Запада. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — сказал он.