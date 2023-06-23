РФ, несмотря на все происки США, продолжит углублять партнерство с Индией — Рябков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва, независимо от всех происков Вашингтона, продолжит углублять партнерство с Нью-Дели, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы, не смотря ни на какие американские происки, продолжим углублять наше испытанное десятилетиями партнерство с этой страной (Индией — прим. ТАСС), в том числе в сфере ВТС, где, я знаю, есть ряд перспективных проектов и к работе по которому индийская сторона также проявляет значительный интерес», — сказал замминистра иностранных дел.