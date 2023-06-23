Более 50% американцев не одобряют работу Джо Байдена в качестве президента — опрос
11:20 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины американских избирателей не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного в четверг аналитической службой Emerson College в Бостоне.
Согласно исследованию в июне 2023 года, 51% респондентов «не одобряют работу президента Джо Байдена», что на 3 процентных пункта превышает январские показатели. В то же время 44% опрошенных готовы проголосовать за него на президентских выборах в 2024 году, а 43% поддержат бывшего главу государства Дональда Трампа. Число опрошенных не приводится.
Опрос проведен после предъявления Трампу обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, за что ему грозит до 400 лет лишения свободы. Исследование также показало, что 57% республиканцев, 26% демократов и 49% независимых избирателей считают, что обвинения Трампа «слишком широко освещаются в СМИ».
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В апреле Байден объявил, что намерен переизбираться. В ноябре 2022 г. Трамп заявил о вступлении в борьбу за высший государственный пост.
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