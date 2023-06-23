Нарышкин назвал заблуждением мысли западных элит о «сокрушении России силой оружия»

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные элиты глубоко заблуждаются, считая, что возможно «сокрушить Россию силой оружия». Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Видимо, именно так, убеждая себя в том, что не было в истории ни обороны Брестской крепости, ни Сталинградской, ни Курской битвы, не было якобы ни красного Знамени Победы над рейхстагом, некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», — сказал он, выступая в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов V Международной просветительской акции «Диктант Победы».

Он отметил, что «тяжелейшее последствие этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые и чужие для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО».