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НОВОСТИ

ЕС запретил заходить в свои порты танкерам с нефтью из РФ, перегруженной с других судов

12:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел запрет на заход в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку подсанкционной российской нефти с других судов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

«[Вводится] запрет на доступ в порты ЕС судам, которые осуществляют перегрузку нефти в формате „судно — судно“ и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти из России или потолка цен на этот вид топлива, установленного коалицией Группы семи», — указано в нем.

Кроме того, ЕС закроет свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения» во время транспортировки нефти из РФ, подпадающей под ограничения.

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