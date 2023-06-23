ЕС запретил заходить в свои порты танкерам с нефтью из РФ, перегруженной с других судов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ввел запрет на заход в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку подсанкционной российской нефти с других судов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

«[Вводится] запрет на доступ в порты ЕС судам, которые осуществляют перегрузку нефти в формате „судно — судно“ и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти из России или потолка цен на этот вид топлива, установленного коалицией Группы семи», — указано в нем.

Кроме того, ЕС закроет свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения» во время транспортировки нефти из РФ, подпадающей под ограничения.