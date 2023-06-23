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НОВОСТИ

Авиасалон МАКС может быть перенесен на 2024 год

12:05 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный авиасалон МАКС может быть перенесен на 2024 год, но все договоры на участие сохранят свою силу. Об этом заявил ТАСС в пятницу директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — сказал он в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

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