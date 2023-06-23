Производственная занятость в России сократилась в 2022 г. до 28,9%
12:20 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля производственной занятости в России сократилась в 2022 году до 28,9%, тогда как в в 2007 году она составляла 34,4%, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Производственная занятость <…> сократилась с 34,4% в 2007 году <…> до 28,9 в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли с производственной занятости, которая нам так сейчас необходима», — сказала она на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС «Рынок труда: вызовы и тренды» в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
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