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НОВОСТИ

Производственная занятость в России сократилась в 2022 г. до 28,9%

12:20 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля производственной занятости в России сократилась в 2022 году до 28,9%, тогда как в в 2007 году она составляла 34,4%, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Производственная занятость <…> сократилась с 34,4% в 2007 году <…> до 28,9 в 2022 году. То есть мы устойчиво ушли с производственной занятости, которая нам так сейчас необходима», — сказала она на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС «Рынок труда: вызовы и тренды» в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

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