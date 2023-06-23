ЕС ввел санкции против компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии за поддержку РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, Узбекистана, которые якобы помогают Москве. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе.

«В дополнение к уже перечисленным российским и иранским организациям, санкции теперь также распространяются на организации, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении», — отмечается в нем.