ЕС ввел санкции против компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии за поддержку РФ
12:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии, Узбекистана, которые якобы помогают Москве. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе.
«В дополнение к уже перечисленным российским и иранским организациям, санкции теперь также распространяются на организации, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сирии и Армении», — отмечается в нем.
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