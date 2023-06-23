Более трети россиян конфликтуют на работе из-за кондиционеров — опрос

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: 34% россиян конфликтуют на работе из-за кондиционеров. 47% работников сообщили, что в их коллективе ссор на эту тему не бывает.

У каждого пятого (19%) нет кондиционеров в рабочем помещении. Результаты исследования радиостанции «Говорит Москва» предоставил сервис SuperJob.

Работники в возрасте от 35 до 44 лет чаще всего говорят о разногласиях из-за использования кондиционеров (36%). Среди опрошенных моложе 34 лет — 29%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (36% против 33% соответственно).