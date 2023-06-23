Киев планировал с подсказки Запада начать карательную операцию в Донбассе — Нарышкин
13:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим планировал с подсказки своих западных хозяев начать в феврале–марте прошлого года карательную операцию в Донбассе. Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов V Международной просветительской акции «Диктант Победы».
«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить. После того как специальная военная операция началась, в результате действий наших военных были обнаружены, скажем так, документы, говорящие о том, что действительно Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля — в начале марта (прошлого года — прим. ТАСС) начать по сути карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», — указал он.
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