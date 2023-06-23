РФ делится данными о том, как англосаксы посягают на чужой суверенитет — Патрушев
13:05 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия передает партнерам информацию о том, как англосаксы пытаются нарушать чужой государственный суверенитет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран Центральной Азии.
«Сведениями о наращивании англосаксами деструктивного воздействия и угрозах государственному суверенитету мы регулярно и откровенно делимся со всеми своими партнерами. Приветствуем нацеленность Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на совместную работу на этом направлении», — сказал он.
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