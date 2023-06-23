Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, а их тела вряд ли будут обнаружены — CNN

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были найдены в четверг в Атлантике, погибли безболезненно. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на экспертов.

По словам профессора Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти, разрушение корпуса аппарата произошло «невероятно быстро», всего за долю миллисекунды. «Все это, вероятно, произошло до того, как люди внутри могли даже осознать, что есть проблема. В конечном счете <…> это [было] безболезненно», — отметила она.

По словам экспертов, чье мнение приводит телеканал, маловероятно, что удастся обнаружить тела погибших.

Ранее профессор Блэр Торнтон из Саутгемптонского университета заявлял, что батискаф «Титан» при разрушении испытал на себе такое давление, словно на него упала Эйфелева башня. Как отмечает газета The Wall Street Journal, ВМС США при помощи секретного оборудования зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан» через несколько часов после начала его погружения к месту залегания обломков лайнера «Титаник» 18 июня.