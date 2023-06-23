Запад пытается манипулировать афганским подпольем террористов в своих интересах — СБ РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки и Великобритания пытаются манипулировать террористическим подпольем в Афганистане в своих интересах, это провоцирует напряженность на центральноазиатских границах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Фактор угроз для центральноазиатских стран со стороны Афганистана западники стремятся использовать в своих интересах. Американцы и англичане пытаются манипулировать в своих интересах террористическим подпольем в Афганистане, провоцируя напряженность на границах с центральноазиатскими странами», — сказал он на встрече с коллегами из Центральной Азии.