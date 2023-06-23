Большое число русскоговорящих в Крыму поддерживало идею присоединения к России — Обама

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, и некоторые страны в Европе это понимали. Такое мнение выразил в четверг бывший президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN.

«Украина того времени [в 2014 году] не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня <…>, в Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия <…>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной <…>. Мне и [бывшему канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые сопротивлялись и кричали, чтобы мы ввели санкции [против Москвы]», — сказал бывший хозяин Белого дома.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.