Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной мотивацией отправиться в зону СВО

13:50

Горожане, которые пришли в Москве в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, сообщили представителям СМИ о том, почему решили отправиться на воинскую службу. Для многих главный мотив - мотив любовь к Родине. Также они полагают, что военная служба во время проведения специальной военной операции – долг мужчин России.

«Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом», — говорит отдин из потенциальных контрактников. «Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину», — говорит другой.

Как уже сообщала "Независимая газета", узнать о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на портале mos.ru.