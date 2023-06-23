0
0
28
НОВОСТИ

Будущие контрактники назвали любовь к Родине главной мотивацией отправиться в зону СВО

13:50 23.06.2023

Горожане, которые пришли в Москве в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, сообщили представителям СМИ о том, почему решили отправиться на воинскую службу. Для многих главный мотив - мотив любовь к Родине. Также они полагают, что военная служба во время проведения специальной военной операции – долг мужчин России.

«Я служил по контракту, в основном в отрядах специального назначения. Я считаю, что наши дети все должны ходить под мирным небом», — говорит отдин из потенциальных контрактников. «Не первый раз иду, видя, что там происходит, спасая жизни мирных жителей, за детей, которые там. И за нашу Родину», — говорит другой.

Как уже сообщала "Независимая газета", узнать о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на портале mos.ru.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 23.06.2023
В заявлении Обамы по Крыму есть рациональное зерно — Песков
0
42
14:00 23.06.2023
Более трети россиян конфликтуют на работе из-за кондиционеров — опрос
0
73
13:57 23.06.2023
Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий
0
59
13:32 23.06.2023
Большое число русскоговорящих в Крыму поддерживало идею присоединения к России — Обама
0
137
13:20 23.06.2023
Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, а их тела вряд ли будут обнаружены — CNN
0
174
13:05 23.06.2023
РФ делится данными о том, как англосаксы посягают на чужой суверенитет — Патрушев
0
178
13:00 23.06.2023
Киев планировал с подсказки Запада начать карательную операцию в Донбассе — Нарышкин
0
172
12:32 23.06.2023
ЕС ввел санкции против компаний из Армении, Ирана, Китая, ОАЭ, Сирии за поддержку РФ
0
220
12:20 23.06.2023
Производственная занятость в России сократилась в 2022 г. до 28,9%
0
228
12:05 23.06.2023
Авиасалон МАКС может быть перенесен на 2024 год
0
240

Возврат к списку