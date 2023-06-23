Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий
13:57 23.06.2023
В Москве комплексно продолжат благоустраивать пустующие территории, создавая на их месте новые парки и скверы. Как заявил мэр Сергей Собянин, в Академическом районе парк появился на месте гаражей и хозяйственных построек. "В нем создали спортивно-игровой кластер с футбольным и баскетбольным полями, детские площадки и места для отдыха, - отметила градоначальник. - В Марьино полузаброшенные территории благоустроили и включили в состав парка 850-летия Москвы - это одно из лучших мест в городе для спорта, отдыха и других активностей у воды. Парк в Капотне создан на месте заброшенной и частично заболоченной территории. Он преобразил берег Москвы-реки и стал любимым местом отдыха жителей всего района».
В Марьино в 2018 году был создан парк 850-летия Москвы. На месте бывшей свалкирайоне Печатники также в 2018 году создали центр технических видов спорта «Москва» площадью 27,4 га, а на Ходынском поле в Хорошевском районе появился парк с созданным по просьбам жителей искусственным пейзажным прудом, где есть остров и набережная. Спортивный кластер с футбольным и баскетбольным полями, дорожка для бега и площадка для воркаута создан в парке «Академический», который открылся в 2017 году. Зеленая зона площадью 16,5 га появилась между ул. Дмитрия Ульянова, Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии и проспектом 60-летия Октября на месте гаражей, хозяйственных построек и стоянки спецтехники.
Также в 2017 году открылся не имеющий аналогов в мире по масштабности парк «Зарядье» площадью 10,2 га в районе Зарядье на месте гостиницы «Россия» в 2017 году.
А в 2019 году было проведено комплексное благоустройство района Капотня. На берегу Москвы-реки появился районный парк «Капотня». Были проведены в порядок и территории ландшафтного заказника «Берег реки Москвы в Капотне».
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