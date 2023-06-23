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НОВОСТИ

В Геническе на Херсонщине прогремели не менее трех взрывов, над городом поднимается дым

15:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над жилыми кварталами города поднимается столб черного дыма, передает корреспондент ТАСС.

Взрывы были слышны около 14:00 мск. Предположительно, по городу нанесли удар украинские войска. Официальным комментарием властей ТАСС пока не располагает.

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