Бывший инспектор заявил о ненадлежащем контроле за радиоактивными материалами на предприятиях

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сегодня ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти из страны килограмм цезия-137.

Система надзора на профильных предприятиях не работает. Работники крадут радиоактивные вещества и продают их. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал экс-начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

«Скорее всего, данный источник [цезий-137 — прим. ГМ] по договорённости с работниками просто выкраден оттуда. Цезиевые источники не являются редкостью, они используются в промышленности, медицине, химии и так далее. Систематический надзор за подобными источниками на предприятии отсутствует, а люди, которые занимаются подобной деятельностью, входят в преступные группировки, где возможно выкрасть с предприятия. Нужно озаботиться тем, где, как и в каком виде всё это находится.

Это самый настоящий бардак, который творится на предприятиях, работники этих предприятий могут заниматься преступной деятельностью. Раньше всё это находилось по линии МВД, порядка было больше. Сейчас, когда у нас такое огромное количество источников, в такой мутной воде ловить подобную рыбку крайне просто. Надо эту систему ужесточать».

В спецслужбе утверждают, что похищенный цезий-137 собирались использовать «в ущерб российским интересам» в ходе военной операции на Украине. Преступники действовали «при координации гражданина Украины» в интересах иностранного заказчика, утверждают в ФСБ.