ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области ракетами Storm Shadow — Сальдо

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска в Херсонской области, предположительно выпустив четыре ракеты Storm Shadow англо-французского производства. Об этом сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow», — сообщил он.

Сальдо добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. «Спасатели и медики выехали на места происшествия», — добавил он.