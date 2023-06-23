Завершено строительство путепровода под железнодорожными путями в составе южного участка МСД
16:05 23.06.2023
Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАДа готов на 100%. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, путепровод под железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги построен, завершилась внутренняя и внешняя отделка обоих его тоннелей, были смонтированы все необходимые инженерные системы, включая автоматизированную систему управления дорожным движением.
Как отмечает замэра, новый путепровод связывает два участка основного хода МСД и объединяет семь полос движения (три в направлении центра города и четыре – в сторону области). Планируется, что открытие объекта существенно снизит нагрузку на южный сектор МКАД и ближайшую к нему улично-дорожную сеть.
Генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Московского скоростного диаметра выступает инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект». По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» (ведущего строительного подразделения «Мосинжпроекта») Константина Маслакова, путепровод строили не останавливая движение поездов и не влияя на их график. «Для этого был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого выполнялось устройство основных конструкций путепровода, - отметила Маслаков. - Для обеспечения дополнительного крепления грунта мы завершили работы по торкретированию склонов железнодорожного земляного полотна с применением набрызг-бетона. Технология позволяет сформировать прочное защитное покрытие поверхности откоса, способное противостоять любым механическим нагрузкам. Струйное нанесение смеси за счет сжатого воздуха буквально впечатывает бетон в поверхность откоса и заполняет все трещины и пустоты, тем самым увеличивая его несущую способность».
По словам Маслакова, продолжается благоустройство прилегающей территории. Общая площадь озеленения составляет более 1 гектара.
Как уже сообщала "Независимая газета", накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 «Курьяново». Градоначальник заявил, что южное направление Московского скоростного диаметра - самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве в Москве.
НОВОСТИ
- 17:12 23.06.2023
- Азербайджан приобретет новое вооружение, в том числе ракеты большой дальности
- 17:00 23.06.2023
- Зеленский исключил проведение на Украине выборов президента до завершения боевых действий
- 16:32 23.06.2023
- В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ — исследование
- 16:15 23.06.2023
- Мэр Москвы Собянин: Бесплатное профессиональное обучение стало доступно москвичам с инвалидностью
- 16:12 23.06.2023
- ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области ракетами Storm Shadow — Сальдо
- 16:00 23.06.2023
- Бывший инспектор заявил о ненадлежащем контроле за радиоактивными материалами на предприятиях
- 15:32 23.06.2023
- Большинство британцев выступают за возвращение страны в состав Евросоюза — опрос
- 15:12 23.06.2023
- Почти 200 тыс. инженеров выйдут на рынок труда в этом году — Голикова
- 15:00 23.06.2023
- В Геническе на Херсонщине прогремели не менее трех взрывов, над городом поднимается дым
- 14:32 23.06.2023
- Запад пытается манипулировать афганским подпольем террористов в своих интересах — СБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать