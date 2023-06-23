Завершено строительство путепровода под железнодорожными путями в составе южного участка МСД

16:05

Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАДа готов на 100%. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, путепровод под железнодорожными путями Павелецкого направления Московской железной дороги построен, завершилась внутренняя и внешняя отделка обоих его тоннелей, были смонтированы все необходимые инженерные системы, включая автоматизированную систему управления дорожным движением.

Как отмечает замэра, новый путепровод связывает два участка основного хода МСД и объединяет семь полос движения (три в направлении центра города и четыре – в сторону области). Планируется, что открытие объекта существенно снизит нагрузку на южный сектор МКАД и ближайшую к нему улично-дорожную сеть.

Генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Московского скоростного диаметра выступает инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект». По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» (ведущего строительного подразделения «Мосинжпроекта») Константина Маслакова, путепровод строили не останавливая движение поездов и не влияя на их график. «Для этого был смонтирован экран из металлических труб, под защитой которого выполнялось устройство основных конструкций путепровода, - отметила Маслаков. - Для обеспечения дополнительного крепления грунта мы завершили работы по торкретированию склонов железнодорожного земляного полотна с применением набрызг-бетона. Технология позволяет сформировать прочное защитное покрытие поверхности откоса, способное противостоять любым механическим нагрузкам. Струйное нанесение смеси за счет сжатого воздуха буквально впечатывает бетон в поверхность откоса и заполняет все трещины и пустоты, тем самым увеличивая его несущую способность».

По словам Маслакова, продолжается благоустройство прилегающей территории. Общая площадь озеленения составляет более 1 гектара.

Как уже сообщала "Независимая газета", накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 «Курьяново». Градоначальник заявил, что южное направление Московского скоростного диаметра - самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве в Москве.