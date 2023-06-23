0
0
91
НОВОСТИ

В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ — исследование

16:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто тридцать семь природных очагов чумы насчитывается в 17 аймаках (регионах) Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом в пятницу сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой. За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах», — привел данные исследовательский центр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 23.06.2023
Азербайджан приобретет новое вооружение, в том числе ракеты большой дальности
0
41
17:00 23.06.2023
Зеленский исключил проведение на Украине выборов президента до завершения боевых действий
0
66
16:15 23.06.2023
Мэр Москвы Собянин: Бесплатное профессиональное обучение стало доступно москвичам с инвалидностью
0
133
16:12 23.06.2023
ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области ракетами Storm Shadow — Сальдо
0
161
16:05 23.06.2023
Завершено строительство путепровода под железнодорожными путями в составе южного участка МСД
0
144
16:00 23.06.2023
Бывший инспектор заявил о ненадлежащем контроле за радиоактивными материалами на предприятиях
0
166
15:32 23.06.2023
Большинство британцев выступают за возвращение страны в состав Евросоюза — опрос
0
203
15:12 23.06.2023
Почти 200 тыс. инженеров выйдут на рынок труда в этом году — Голикова
0
202
15:00 23.06.2023
В Геническе на Херсонщине прогремели не менее трех взрывов, над городом поднимается дым
0
185
14:32 23.06.2023
Запад пытается манипулировать афганским подпольем террористов в своих интересах — СБ РФ
0
262

Возврат к списку