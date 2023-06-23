В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с РФ — исследование
16:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сто тридцать семь природных очагов чумы насчитывается в 17 аймаках (регионах) Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем. Об этом в пятницу сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».
«По результатам последних исследований в стране обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границе РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой. За 30 лет наблюдений в аймаке Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах», — привел данные исследовательский центр.
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