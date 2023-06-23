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НОВОСТИ

Азербайджан приобретет новое вооружение, в том числе ракеты большой дальности

17:12 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан заключил новые контракты на приобретение вооружений, в том числе беспилотников и ракет большой дальности. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев при вручении боевого знамени одной из воинских частей сил специального назначения Минобороны республики.

«Дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один. После <…> войны продолжается процесс закупки новых вооружений и уже подписано множество контрактов — как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью», — сказал Алиев, слова которого приводит государственное информационное агентство АзерТАдж.

Глава государства заявил, что успешная экономическая политика позволяет государству выделять дополнительные средства на строительство армии и закупку нового оружия и техники.

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