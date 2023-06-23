РФ не будет уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон» — Рябков
17:32 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Есть серия соглашений 80-х, в основном, годов прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ (межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок — прим. ТАСС), а также о проведении масштабных стратегический учений, масштабных учений стратегических сил. Ни то, ни другое не относится к этой новой перспективной системе („Посейдону“ — прим. ТАСС), и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал ТАСС, что дивизия спецподлодок с «Посейдонами» будет сформирована на Камчатке к концу 2024 — началу 2025 года
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