РФ не будет уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон» — Рябков

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Есть серия соглашений 80-х, в основном, годов прошлого века, которые предполагают обмен уведомлениями о пусках МБР и БРПЛ (межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок — прим. ТАСС), а также о проведении масштабных стратегический учений, масштабных учений стратегических сил. Ни то, ни другое не относится к этой новой перспективной системе („Посейдону“ — прим. ТАСС), и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал ТАСС, что дивизия спецподлодок с «Посейдонами» будет сформирована на Камчатке к концу 2024 — началу 2025 года