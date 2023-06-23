Неприглашение Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует ВСУ — Зеленский

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие приглашения Украине вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе станет демотиватором для вооруженных сил страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, видеоверсия которого опубликована в телеграм-канале главы государства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите блока, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

«Плохая реакция [на заявление генсека НАТО]. Столтенберг знает мою позицию — она, как и в любом вопросе, у меня всегда абсолютно прямая и открытая. Позиция: я считаю, что это — „кинуть“ наше государство и наших военных, это — демотивировать нашу армию. <…> Столтенберг знает, мы неоднократно говорили и с ним, и с [президентом США Джо] Байденом, и с [премьер-министром Великобритании Риши] Сунаком, и с многими лидерами Европы. Мы говорили много раз: послушайте, не выбивайте у нас фундамент из под ног, НАТО для нас — это мотивация», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, как он оценивает высказывание генсека НАТО о перспективах предоставления Киеву приглашения в альянс.

По его словам, полностью демотивировать Украину подобными заявлениями невозможно, однако приглашение в НАТО для Киева «очень важно».