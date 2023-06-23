Украинский командующий Сырский заявил, что ВС РФ удается предвидеть передвижения ВСУ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские Вооруженные силы предвидят передвижения украинских военных и выстраивают оборону, которую украинским военным трудно преодолеть. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью британской газете «Гардиан».

«Россияне стараются перехватить инициативу. Так что ситуация на самом деле сложная», — сказал Сырский. «Мы не должны недооценивать врага, — заявил украинский командующий. — Враг предвидел и продолжает предвидеть самые опасные наши передвижения и выстраивает там сильную оборону, которую нам достаточно трудно преодолеть».