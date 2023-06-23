Украинский командующий Сырский заявил, что ВС РФ удается предвидеть передвижения ВСУ
18:40 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские Вооруженные силы предвидят передвижения украинских военных и выстраивают оборону, которую украинским военным трудно преодолеть. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью британской газете «Гардиан».
«Россияне стараются перехватить инициативу. Так что ситуация на самом деле сложная», — сказал Сырский. «Мы не должны недооценивать врага, — заявил украинский командующий. — Враг предвидел и продолжает предвидеть самые опасные наши передвижения и выстраивает там сильную оборону, которую нам достаточно трудно преодолеть».
НОВОСТИ
- 18:40 23.06.2023
- Украинский командующий Сырский заявил, что ВС РФ удается предвидеть передвижения ВСУ
- 17:12 23.06.2023
- Азербайджан приобретет новое вооружение, в том числе ракеты большой дальности
- 16:12 23.06.2023
- ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области ракетами Storm Shadow — Сальдо
- 15:00 23.06.2023
- В Геническе на Херсонщине прогремели не менее трех взрывов, над городом поднимается дым
- 09:00 23.06.2023
- ПВО сбила беспилотник над Курском
- 22:30 22.06.2023
- Америка хочет создать в Индии базу по ремонту своих боевых кораблей и самолетов
- 16:00 22.06.2023
- ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 западного производства — Шойгу
- 15:32 22.06.2023
- Запад максимально давит на Киев, чтобы он воевал до последнего украинца — Песков
- 14:32 22.06.2023
- В Харьковской области произошла серия мощных взрывов
- 13:32 22.06.2023
- В России набрано 114 тыс. военнослужащих по контракту и 52 тыс. добровольцев — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать