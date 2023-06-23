ЕС не рассматривает переподключение Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки
19:20 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в принципе не рассматривает возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT, и ждет выполнения зерновой сделки без дополнительных условий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе.
«Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС в ответ на российскую агрессию на Украине. Вопрос об отмене этих санкций в принципе не стоит до завершения конфликта. Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий», — заявил дипломат, сославшись на «мировую продовольственную безопасность». Он отказался комментировать статистику, согласно которой в рамках этой инициативы основная часть зерна уходит в развитые западные страны.
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