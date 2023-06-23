ЕС не рассматривает переподключение Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в принципе не рассматривает возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT, и ждет выполнения зерновой сделки без дополнительных условий. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран при Евросоюзе.

«Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС в ответ на российскую агрессию на Украине. Вопрос об отмене этих санкций в принципе не стоит до завершения конфликта. Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий», — заявил дипломат, сославшись на «мировую продовольственную безопасность». Он отказался комментировать статистику, согласно которой в рамках этой инициативы основная часть зерна уходит в развитые западные страны.