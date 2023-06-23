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НОВОСТИ

Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить готовность к профилактике чумы

20:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала регионам быть готовыми к мероприятиям по профилактике чумы. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации», — говорится в документе.

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