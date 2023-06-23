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Столтенберг поблагодарил инструкторов НАТО, которые «изменили ситуацию» в боях на Украине

20:40 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деятельность инструкторов НАТО, обучавших ВСУ к нынешнему украинскому наступлению, «изменило ситуацию на полях сражений на Украине». Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Висбаден (Германия) на базу группы НАТО по содействию безопасности Украины (SAG-U), которая занимается координацией подготовки украинских военных и поставок оружия Киеву.

«Тренировка и советы, которые вы предоставляете, обеспечивает реальную разницу на поле боя каждый день», — цитирует генсека пресс-служба НАТО. Пресс-служба пояснила, что таким образом генсек поблагодарил инструкторов альянса за помощь Украине. Столтенберг также повторил, что поддержка Украине со стороны НАТО «будет продолжаться так долго, как это потребуется».

Европейские страны НАТО обеспечили подготовку к началу украинского наступления 24 тысяч солдат для ВСУ, сообщил ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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