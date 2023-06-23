Около четверти детей в РФ имеют избыточную массу тела или ожирение — диетолог Минздрава

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины взрослого населения России и около четверти детей имеют избыточную массу тела или ожирение, сообщил в пятницу научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Те цифры, которые нас волнуют — это в первую очередь избыточная масса тела и ожирение, [их имеют] <…> больше 50% взрослого населения. 20-25% — это детское население, что нас особенно волнует», — сказал он на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам диетологии.