Около четверти детей в РФ имеют избыточную массу тела или ожирение — диетолог Минздрава
21:20 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины взрослого населения России и около четверти детей имеют избыточную массу тела или ожирение, сообщил в пятницу научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
«Те цифры, которые нас волнуют — это в первую очередь избыточная масса тела и ожирение, [их имеют] <…> больше 50% взрослого населения. 20-25% — это детское население, что нас особенно волнует», — сказал он на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам диетологии.
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