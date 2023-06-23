0
0
197
НОВОСТИ

Много наемников прибыло для усиления ВСУ на купянском направлении — Ганчев

22:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большое количество западных наемников прибыло на усиление украинских формирований на купянском направлении. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».

«На купянском направлении <…> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооруженных сил <…> Украины поступило на усиление к ним наемников западных. Люди видят, что это не украинцы, западная речь, причем достаточно разная — это и французский, и польский языки звучат», — сказал он.

Ганчев добавил, что среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, поступает много информации о том, что они готовы сдаваться в плен, но не знают как, «потому что у них существуют загрядотряды».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:54 23.06.2023
Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры — Песков
0
109
21:20 23.06.2023
Около четверти детей в РФ имеют избыточную массу тела или ожирение — диетолог Минздрава
0
213
20:40 23.06.2023
Столтенберг поблагодарил инструкторов НАТО, которые «изменили ситуацию» в боях на Украине
0
291
20:00 23.06.2023
Роспотребнадзор рекомендовал регионам обеспечить готовность к профилактике чумы
0
328
19:20 23.06.2023
ЕС не рассматривает переподключение Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки
0
356
18:40 23.06.2023
Украинский командующий Сырский заявил, что ВС РФ удается предвидеть передвижения ВСУ
0
443
18:00 23.06.2023
Неприглашение Киева в НАТО на саммите в Вильнюсе демотивирует ВСУ — Зеленский
0
427
17:32 23.06.2023
РФ не будет уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон» — Рябков
0
451
17:12 23.06.2023
Азербайджан приобретет новое вооружение, в том числе ракеты большой дальности
0
459
17:00 23.06.2023
Зеленский исключил проведение на Украине выборов президента до завершения боевых действий
0
462

Возврат к списку