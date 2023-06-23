Много наемников прибыло для усиления ВСУ на купянском направлении — Ганчев
22:00 23.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большое количество западных наемников прибыло на усиление украинских формирований на купянском направлении. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».
«На купянском направлении <…> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооруженных сил <…> Украины поступило на усиление к ним наемников западных. Люди видят, что это не украинцы, западная речь, причем достаточно разная — это и французский, и польский языки звучат», — сказал он.
Ганчев добавил, что среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, поступает много информации о том, что они готовы сдаваться в плен, но не знают как, «потому что у них существуют загрядотряды».
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