ТАСС: В Москве по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии

01:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Важнейшие объекты Москвы взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — сказал собеседник агентства. По его словам, по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.