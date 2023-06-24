ФСБ РФ: Заявления и действия Пригожина фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта

01:10 Источник: Интерфакс

ЦОС ФСБ выступил с заявлением, в котором охарактеризовал заявления создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина как преступление и предательство, призвал бойцов ЧВК принять меры к его задержанию.

"Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимой ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию", - говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

В ФСБ отметили, что "заявления и действия Пригожина фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и "ударом в спину" российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами".

В ФСБ подтвердили, что "в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалацией противостояния в РФ ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина".