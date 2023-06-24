МО РФ: ВСУ готовятся к наступлению на бахмутском направлении, пользуясь провокацией Пригожина

01:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев воспользовался провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сосредотачивает на бахмутском тактическом направлении подразделения для наступления. Об этом завили в субботу в Минобороны России.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — заявили в ведомстве.