МО РФ: ВСУ готовятся к наступлению на бахмутском направлении, пользуясь провокацией Пригожина
01:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ», — заявили в ведомстве.
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