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Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер», на Первом канале назвали постановкой

02:00 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер» является постановочной. Об этом заявила ведущая в эфире Первого канала во время специального выпуска новостей.

«Появилось видео якобы последствий удара [по позиции ЧВК „Вагнер“]. Очевидно, что это постановка», — сказала ведущая, сославшись в том числе на расследования автора телеграм-канала «Рыбарь».

В том числе, подчеркнула она, о постановочности видео в первую очередь говорит отсутствие других видео-свидетельств.

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