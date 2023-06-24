Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер», на Первом канале назвали постановкой

02:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер» является постановочной. Об этом заявила ведущая в эфире Первого канала во время специального выпуска новостей.

«Появилось видео якобы последствий удара [по позиции ЧВК „Вагнер“]. Очевидно, что это постановка», — сказала ведущая, сославшись в том числе на расследования автора телеграм-канала «Рыбарь».

В том числе, подчеркнула она, о постановочности видео в первую очередь говорит отсутствие других видео-свидетельств.