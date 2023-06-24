Генерал Сергей Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться

02:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин призвал частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем. Его обращение распространило в субботу Минобороны РФ.

«Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать — это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем», — заявил он.