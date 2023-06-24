По оценке всех разведслужб США коронавирус SARS-CoV-2 не был создан как биологическое оружие - доклад
03:40 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы по-прежнему не располагаем свидетельствами того, что исследования УИВ до пандемии включали [вирус] SARS-CoV-2 или близкого к нему предшественника, а также никакими прямыми свидетельствами того, что до пандемии имел место некий конкретный инцидент, который был связан с персоналом УИВ и который мог привести к пандемии ковида», — отмечается в документе.
В нем также подчеркивается, что, «по оценке всех ведомств разведывательного сообщества [США], SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия».
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