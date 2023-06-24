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По оценке всех разведслужб США коронавирус SARS-CoV-2 не был создан как биологическое оружие - доклад

03:40 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка не располагает никакими сведениями о том, что к пандемии коронавируса привел какой-то инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае. Об этом говорится в докладе американских спецслужб, переданном Конгрессу США, рассекреченная версия которого была обнародована в пятницу с купюрами аппаратом директора национальной разведки США.

«Мы по-прежнему не располагаем свидетельствами того, что исследования УИВ до пандемии включали [вирус] SARS-CoV-2 или близкого к нему предшественника, а также никакими прямыми свидетельствами того, что до пандемии имел место некий конкретный инцидент, который был связан с персоналом УИВ и который мог привести к пандемии ковида», — отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что, «по оценке всех ведомств разведывательного сообщества [США], SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия».

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