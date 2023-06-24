Собянин: В Москве проводятся мероприятия, направленные на усиление мер безопасности
08:17 24.06.2023 Источник: НГ-Online
"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 08:40 24.06.2023
- ПВО отразила атаку БПЛА в небе над Курском
- 08:30 24.06.2023
- В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия
- 08:25 24.06.2023
- Андрей Воробьев: Ситуация в Подмосковье контролируется правоохранительными органами и ФСБ
- 03:40 24.06.2023
- По оценке всех разведслужб США коронавирус SARS-CoV-2 не был создан как биологическое оружие - доклад
- 02:30 24.06.2023
- Песков: Генпрокурор РФ доложил Путину о возбуждении дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа
- 02:20 24.06.2023
- Генерал Сергей Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" остановиться
- 02:00 24.06.2023
- Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер», на Первом канале назвали постановкой
- 01:30 24.06.2023
- МО РФ: ВСУ готовятся к наступлению на бахмутском направлении, пользуясь провокацией Пригожина
- 01:10 24.06.2023
- ФСБ РФ: Заявления и действия Пригожина фактически являются призывом к началу вооруженного гражданского конфликта
- 01:08 24.06.2023
- В отношении главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать