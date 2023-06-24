Собянин: В Москве проводятся мероприятия, направленные на усиление мер безопасности

08:17 Источник: НГ-Online

В столице сегодня усиливаются меры безопасности, возможно ограничение массовых мероприятий. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - говорится в сообщении.