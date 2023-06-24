В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены, написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», — написал он.

Согласно плану мероприятий властей Ростовской области 24 июня в регионе было запланировано празднование Дня молодежи. Основные торжества должны были пройти в трех городах — в Ростове-на-Дону, Шахтах и Таганроге. В регионе также идет период выпускных вечеров у старшеклассников.

Ранее Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.