В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия
08:30 24.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены, написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», — написал он.
Согласно плану мероприятий властей Ростовской области 24 июня в регионе было запланировано празднование Дня молодежи. Основные торжества должны были пройти в трех городах — в Ростове-на-Дону, Шахтах и Таганроге. В регионе также идет период выпускных вечеров у старшеклассников.
Ранее Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.
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